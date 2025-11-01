Наука и техника
15:55, 1 ноября 2025

Маск пообещал сверхспособности чипированным людям

Андрей Ставицкий
Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что пользователи чипа его компании Neuralink смогут получать улучшения. Об этом он сообщил в соцсети X.

Первым известным чипированным фирмой Маска пациентом стал американец Нолан Арбо. Предприниматель признался, что получившие имплант люди смогут обновлять свои чипы для расширения возможностей. По словам Маска, Арбо как раз может оказаться первым человеком, который получит апгрейд.

Также Маск пообещал, что пользователи Neuralink смогут получать не обычные, а двойные импланты. Судя по всему, они значительно увеличивают способности чипированного человека, однако миллиардер не стал раскрывать детали. Он намекнул, что в будущем обладатели имплантов будут иметь определенные сверхспособности.

В качестве примера владелец Neuralink привел ситуацию, в которой чип увеличивает реакцию пользователя. Маск отметил, что носитель импланта сможет побеждать большинство геймеров в видеоигры, «потому что в конечном итоге успех зависит от реакции».

В начале октября президент Neuralink Донджин Сео заявил, что получить имплант захотели около 10 тысяч человек. В настоящий момент компания успела установить чип 12 пациентам.

