P. Diddy получил неожиданную работу в тюрьме

TMZ: Рэпер P. Diddy получил работу в тюремной прачечной

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) получил работу в тюремной прачечной. Об этом пишет TMZ.

Как сообщает источник, музыкант занимается стиркой и сушкой одежды. Отмечается, что Комбс не привык к физическому труду. По словам федеральных прокуроров, во время судебного процесса рэпер не мог самостоятельно принести бутылку воды или зарядить собственный телефон. Эти задачи он поручал личным помощникам.

Ранее стало известно, что P. Diddy был переведен в федеральную тюрьму Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, с менее строгим режимом содержания, где он начнет отбывать оставшуюся часть своего 50-месячного срока. До этого сообщалось, что рэпер может досрочно выйти на свободу.