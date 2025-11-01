Из жизни
16:56, 1 ноября 2025Из жизни

Один из богатейших людей мира поиздевался над шеей другого

Илон Маск поиздевался над Джеффом Безосом на подкасте Джо Рогана
Екатерина Лобанова
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Nathan Howard / Reuters

Предприниматель и самый богатый человек в мире по версии Forbes Илон Маск высмеял миллиардера и главу компании Amazon Джеффа Безоса. Это произошло на подкасте Джо Рогана, видеозапись которого доступна на YouTube.

Маск пришел на подкаст к Рогану в пятницу, 31 октября, уже в пятый раз. Среди прочих тем они обсудили изменения в имидже Безоса и заподозрили, что тот делает себе инъекции тестостерона.

Роган отметил, что Безос стал похож на качка за короткое время. Маск согласился и добавил, что глава Amazon «превратился из тощего гика в Скалу». «Стал альфа-самцом в миниатюре», — продолжил издеваться Роган. На это Маск ответил, что больше всего его удивляет шея Безоса, которая в начале трансформации казалась больше головы, а потом «стала похожа на лапшу». Также он отметил, что голос его конкурента внезапно снизился на две октавы.

Впрочем, и ведущий подкаста, и его гость пришли к выводу, что такие изменения Безосу только на пользу.

Сам глава Amazon пока никак не прокомментировал выпады Маска.

Это не первая попытка Илона Маска спровоцировать других миллиардеров. Ранее он пытался вызвать на бой в октагоне Марка Цукерберга, главу корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Цукерберг, который занимается джиу-джитсу, принял вызов, но до драки в итоге не дошло.

.
