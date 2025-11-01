Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 1 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на разрешение Пентагоном передачи Tomahawk Украине

Депутат Колесник: Россия примет ответные меры, если Украине передадут Tomahawk
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Vincent Yu / Pool / Reuters

Разрешение Пентагоном передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk — это еще не решение президента США Дональда Трампа, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Пентагон разрешил Белому дому поставлять Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом отмечалось, что окончательное решение о передаче оружия остается за Трампом.

«Трамп много раз меняет свои решения. Надо посмотреть, что он решит и не является ли это очередным его политическим ходом. Он под это дело может постараться что-нибудь выторговать. Трамп — человек непредсказуемый, поэтому следующее его движение объяснить и предугадать, я думаю, не очень возможно. Будем смотреть, одобрит, не одобрит, а когда он примет какое-то конкретное решение и оно будет реализовано, тогда уже наш главнокомандующий примет ответные меры», — поделился депутат.

Ранее украинская сторона запросила у Соединенных Штатов вооружение, аналогичное дальнобойным ракетам Tomahawk, на подготовку которого не понадобится много времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости