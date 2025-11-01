В России отреагировали на разрешение Пентагоном передачи Tomahawk Украине

Депутат Колесник: Россия примет ответные меры, если Украине передадут Tomahawk

Разрешение Пентагоном передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk — это еще не решение президента США Дональда Трампа, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Пентагон разрешил Белому дому поставлять Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом отмечалось, что окончательное решение о передаче оружия остается за Трампом.

«Трамп много раз меняет свои решения. Надо посмотреть, что он решит и не является ли это очередным его политическим ходом. Он под это дело может постараться что-нибудь выторговать. Трамп — человек непредсказуемый, поэтому следующее его движение объяснить и предугадать, я думаю, не очень возможно. Будем смотреть, одобрит, не одобрит, а когда он примет какое-то конкретное решение и оно будет реализовано, тогда уже наш главнокомандующий примет ответные меры», — поделился депутат.

Ранее украинская сторона запросила у Соединенных Штатов вооружение, аналогичное дальнобойным ракетам Tomahawk, на подготовку которого не понадобится много времени.

