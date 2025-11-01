Наука и техника
14:17, 1 ноября 2025

Российских летчиков вооружили пистолетами ПЛК

Конструктор: Экипажи вертолетов и пилоты штурмовиков получили пистолеты ПЛК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Экипажи боевых вертолетов и пилоты самолетов-штурмовиков Воздушно-космических сил России вооружают компактными пистолетами Лебедева (ПЛК). Об этом рассказал разработчик пистолета, конструктор Дмитрий Лебедев, передают «Известия».

«Дмитрий Лебедев отметил, что ПЛК уже получают вертолетчики и пилоты штурмовиков. По его словам, это тот пистолет, который носится на теле и в случае катапультирования именно он будет последним средством защиты», — говорится в материале.

Пистолет позволяет пилоту защитить себя даже в случае травмы одной руки.

ПЛК стал первым образцом компактного короткоствольного оружия под патрон 9х19 миллиметров в России. При это он позволяет использовать высокоимпульсные бронебойные боеприпасы 7Н21. Общая длина ПЛК — 185 миллиметров. Пистолет с магазином без патронов весит 740 граммов.

Ранее стало известно, что линейку пистолетов Лебедева, в которую также входят модульные пистолеты МПЛ и МПЛ1, планируют модернизировать с учетом опыта СВО.

