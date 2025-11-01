Подвергшаяся нападению жена российского бизнесмена попросила освободить свекра из СИЗО

В Казани жена бизнесмена Шевырева попросила освободить свекра из СИЗО

В Казани жена бизнесмена Ирина Шевырева, на которую напали с ножом, попросила суд освободить из СИЗО ее свекра. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Женщина подала ходатайство об изменении меры пресечения для свекра, заявив, что тот не причастен к нападению на нее. По словам женщины, конфликтов и неприязненных отношений у нее с отцом мужа не было. Его Шевырева характеризовала как положительного человека, любящего свекра.

Однако Верховный суд Татарстана оставил мужчину под стражей. Он подозревается в организации покушения на супругу сына.

Нападение на Шевыреву произошло 14 октября, оно попало на видео. Неизвестный несколько раз ударил потерпевшую ножом в шею, после чего скрылся. Предполагаемого исполнителя этапировали в Россию, ему удалось сбежать из страны.