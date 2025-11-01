Силовые структуры
16:50, 1 ноября 2025Силовые структуры

Появились подробности о главаре юных зацеперов в Москве

СК: Машинист электропоезда убеждал подростков заниматься зацепингом в Москве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Машинист электропоезда убеждал подростков заниматься зацепингом в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, 27-летний мужчина создал закрытый канал в мессенджере и публиковал там ролики, в которых звучали призывы к подросткам заниматься зацепингом. Он координировал встречи юных зацеперов на железнодорожных платформах.

Также известно, что летом машинист в переписке с подростком убедил его проехать на внешней стороне электропоезда. Когда управляемый им состав прибыл на станцию Бирюлево-Пассажирская, мужчина написал юноше, и тот взобрался на вагон.

Машинист задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении совершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни.

