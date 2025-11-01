Появились подробности о попавшей в ДТП с грузом для бойцов СВО матери 30 детей

Попавшую в ДТП с грузом для бойцов СВО мать 30 детей прооперировали в Башкирии

Попавшую в ДТП на машине с гуманитарным грузом для бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине мать 30 детей прооперировали в Башкирии. Новые подробности о ее состоянии публикует «Bash.News».

У россиянки была раздроблена нога. После проведенной операции медики отмечают, что состояние Ирины Вервельской стабильное, наблюдается положительная динамика.

По данным издания, женщину в ближайшие дни выпишут из больницы, однако на полное восстановление может уйти еще два-три месяца.

Сообщается, что груз, собранный для бойцов СВО, был доставлен к месту назначения группой волонтеров.

О ДТП с «ГАЗелью» полной вещей и продуктов для бойцов СВО в Саратовской области стало известно 20 октября. Весь удар пришелся на место, где находилась Вервельская. Россиянку зажало в кабине, ее вытаскивали спасатели.