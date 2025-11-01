Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:55, 1 ноября 2025Россия

Появились подробности о попавшей в ДТП с грузом для бойцов СВО матери 30 детей

Попавшую в ДТП с грузом для бойцов СВО мать 30 детей прооперировали в Башкирии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: bash.news

Попавшую в ДТП на машине с гуманитарным грузом для бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине мать 30 детей прооперировали в Башкирии. Новые подробности о ее состоянии публикует «Bash.News».

У россиянки была раздроблена нога. После проведенной операции медики отмечают, что состояние Ирины Вервельской стабильное, наблюдается положительная динамика.

По данным издания, женщину в ближайшие дни выпишут из больницы, однако на полное восстановление может уйти еще два-три месяца.

Сообщается, что груз, собранный для бойцов СВО, был доставлен к месту назначения группой волонтеров.

О ДТП с «ГАЗелью» полной вещей и продуктов для бойцов СВО в Саратовской области стало известно 20 октября. Весь удар пришелся на место, где находилась Вервельская. Россиянку зажало в кабине, ее вытаскивали спасатели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли цель ГУР при отправке десанта под Красноармейск

    Тодоренко задумалась об интимной пластике

    Стало известно о решении большинства итальянских компаний не уходить из России

    Появились подробности о попавшей в ДТП с грузом для бойцов СВО матери 30 детей

    Автопрому Германии предрекли массовые сокращения

    Американский форвард клуба КХЛ назвал впечатлившие его блюда русской кухни

    В российском регионе бойца СВО похоронили через два года после смерти

    Россиянина по фамилии Кадыров оштрафовали

    Название «Орешника» объяснили

    У бывшего российского чиновника потребовали конфисковать имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости