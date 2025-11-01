В России вспомнили предсказание Жириновского об опасностях для страны

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал попытку Запада разделить Россию на четыре части. Предсказание политика об опасностях для страны вспомнили авторы портала «Царьград».

В издании отметили, что слова о планах иностранных государств развалить Россию Жириновский предупреждал еще шесть лет назад в эфире одного из политических ток-шоу.

«Мир будет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире будут четыре России. Одна — Сибирь, а остальные — разделенная европейская часть страны», — заявлял он.

Из-за сбывающихся предсказаний Жириновского россияне прозвали политика Вовангой. Он с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, ранее — воссоединение Крыма с Россией, а в 2004 году фразой «ваш будущий президент — негр» — президентство Барака Обамы. Президент России Владимир Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбываются, так как он строил свои заявления на вдумчивом анализе ситуации.