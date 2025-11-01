Путин присвоил послу по особым поручениям МИД ранг чрезвычайного и полномочного посла

Путин присвоил послу Бердыеву ранг чрезвычайного и полномочного посла

Президент России Владимир Путин присвоил послу по особым поручениям министерства иностранных дел России Марату Бердыеву дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Бердыев курирует в Министерстве иностранных дел вопросы взаимодействия с «Группой двадцати» (G20), Азиатско-Тихоокеанским экономическим сотрудничеством (АТЭС) и Большим Евразийским партнерством (БЕП).

Такой же ранг присвоен директору департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Министерства иностранных дел России Григорию Лукьянцеву.

Документ подписан 31 октября и вступил в силу со дня его подписания. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации является высшим официальным представителем России за рубежом.

Ранее Путин присвоил этот ранг главе диппредставительства России на Маврикии экс-телеведущей Первого канала Ираде Зейналовой.