Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 1 ноября 2025Мир

Путин присвоил послу по особым поручениям МИД ранг чрезвычайного и полномочного посла

Путин присвоил послу Бердыеву ранг чрезвычайного и полномочного посла
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил послу по особым поручениям министерства иностранных дел России Марату Бердыеву дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Бердыев курирует в Министерстве иностранных дел вопросы взаимодействия с «Группой двадцати» (G20), Азиатско-Тихоокеанским экономическим сотрудничеством (АТЭС) и Большим Евразийским партнерством (БЕП).

Такой же ранг присвоен директору департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Министерства иностранных дел России Григорию Лукьянцеву.

Документ подписан 31 октября и вступил в силу со дня его подписания. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации является высшим официальным представителем России за рубежом.

Ранее Путин присвоил этот ранг главе диппредставительства России на Маврикии экс-телеведущей Первого канала Ираде Зейналовой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    45-летняя певица Слава разорвала бумажное платье прямо на сцене

    Россиян предупредили об опасности самостоятельной установки пломб

    Белый дом принял жесткое решение в отношении журналистов

    ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за идентификацией клиентов

    Россиянин изнасиловал и ограбил несовершеннолетнюю девочку возле дома

    Глава Белгородской области поручил «поднять всю самооборону» из-за побега военнослужащего

    С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

    Продюсера фестиваля «Некрокомиккон» выдворят из России

    Пушилин раскрыл подробности о боях у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости