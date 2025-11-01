Путин присвоил Зейналовой ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла

Путин присвоил Ираде Зейналовой ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла

Президент России Владимир Путин присвоил главе диппредставительства России на Маврикии Ираде Зейналовой ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«О присвоении дипломатических рангов. Присвоить дипломатические ранги: Чрезвычайного и Полномочного Посла... Зейналовой Ираде Автандиловне - Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Маврикий», — сказано в документе.

Российский лидер также присвоил ранг послу РФ в Малайзии Наилю Латыпову.

Ранее Путин присвоил этот ранг послу по особым поручениям министерства иностранных дел России Марату Бердыеву, курирующему в министерстве иностранных дел вопросы взаимодействия с «Группой двадцати» (G20), Азиатско-Тихоокеанским экономическим сотрудничеством (АТЭС) и Большим Евразийским партнерством (БЕП) и директору департамента многостороннего сотрудничества по правам человека министерства иностранных дел России Григорию Лукьянцеву.