Пьяная россиянка получила срок за поджог тополиного пуха в стране Азии

YTN: Россиянка получила срок за поджог тополиного пуха в Сеуле

Пьяная россиянка получила срок в шесть месяцев за поджог тополиного пуха в парке Сеула (Южная Корея). Об этом сообщает местное агентство YTN.

Инцидент произошел еще 11 июня 2025 года. По версии следствия, в тот день около 16:00 по местному времени пьяная девушка в возрасте от 20 до 30 лет гуляла по парку, увидела тополиный пух и решила поджечь его с помощью зажигалки, а затем скрылась с места происшествия.

«Огонь распространился на участке парка площадью 500 квадратных метров и был потушен примерно через час. В тот момент пух покрывал всю поверхность аллеи. Вокруг были кустарники и лежали опавшие листья, что создавало условия для быстрого распространения огня даже от небольшой искры», — сообщается в публикации. По версии суда, туристка понимала легкость расширения очага возгорания, но действовала из любопытства. Поэтому ее действия могут считаться умышленными.

Ранее пьяный россиянин напал с тесаком на полицейских в Южной Корее. Они применили к россиянину электрошокер, но он не сработал. Затем пошли в ход холостые патроны, но и они не испугали мужчину. Тогда правоохранители выстрелили в россиянина боевыми патронами и в итоге смогли его задержать.