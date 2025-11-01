Россия
12:59, 1 ноября 2025Россия

Пьяный россиянин на фуре протаранил забор церкви

Пьяный водитель фуры протаранил забор церкви в Выксе, пострадали три человека
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

Пьяный водитель фуры протаранил забор церкви Иоанна Богослова в Выксе Нижегородской области, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По сведениям российского издания, среди пострадавших двое детей. Предположительно, въехавший в них мужчина не справился с управлением и не вписался в поворот.

У одного из несовершеннолетних оказалась рассечена голова. Всех троих пострадавших доставили в больницу.

Очевидцы рассказали, что водитель фуры едва стоял на ногах.

До этого стало известно, что житель Находки угнал автомобиль с ребенком, а затем устроил на нем дорожно-транспортное происшествие с грузовиком. Водителя и мальчика госпитализировали.

