Раскрыт план НАТО по сдерживанию России

Welt: В НАТО представили концепцию обороны восточных границ альянса от России

Командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью представил странам альянса концепцию обороны восточных границ под названием «Концепция линии сдерживания восточного фланга». Об этом сообщает Welt.

«Верховный главнокомандующий сухопутными войсками ОВС НАТО Кристофер Донахью представил в Брюсселе военным представителям 32 стран НАТО комплексную концепцию обороны», — сказано в сообщении.

По данным издания, план генерала охватывает более 4,4 тысячи страниц. Новая стратегия направлена на улучшение взаимодействия вооруженных сил для обмена данными, а также на интеграцию беспилотных и автономных систем в структуру обороны восточного рубежа НАТО.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия якобы уже готовится к возможному конфликту с НАТО и может начать представлять реальную угрозу для альянса раньше 2036 года. «Россия уже вступила в "фазу ноль" — фазу информационно-психологической подготовки своей кампании по подготовке к возможной войне между НАТО и Россией в будущем», — сказано в материале.