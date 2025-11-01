Раскрыта личность проводившего обряды перед домом россиянки

В Ростовской области полиция задержала мужчину за обряды перед домом девушки

В Ростовской области полиция задержала 34-летнего мужчину за обряды перед домом девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Подозреваемым оказался бывший сожитель потерпевшей. Мужчина пояснил, что таким образом хотел привлечь внимание возлюбленной. Для обрядов он использовал атрибутику, которую купил в онлайн-магазине и на мясном рынке в Шахтах.

Ранее сообщалось, что мужчина в черном балахоне рисовал пентаграммы и проводил ритуалы (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов) около дома 31-летней женщины. Она обратилась в полицию.