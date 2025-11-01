Раскрыта причина ДТП с шестью жертвами в российском городе

СК: ДТП с погибшими под Орлом произошло из-за выезда микроавтобуса на встречку

ДТП, жертвами которого стали шесть человек, под Орлом произошло из-за выезда микроавтобуса на встречную полосу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

По предварительной информации, 31 октября водитель микроавтобуса, внутри которого находились четверо человек, в том числе двое детей, выехал из Орла в сторону города Ливны. В Свердловском районе Орловской области он выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом, который, в свою очередь, столкнулся с легковой машиной.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП шестеро человек получили несовместимые с жизнью травмы, а одна несовершеннолетняя с травмами доставлена в медицинское учреждение.