Силовые структуры
14:37, 1 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыта причина ДТП с шестью жертвами в российском городе

СК: ДТП с погибшими под Орлом произошло из-за выезда микроавтобуса на встречку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Орловский следком»

ДТП, жертвами которого стали шесть человек, под Орлом произошло из-за выезда микроавтобуса на встречную полосу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

По предварительной информации, 31 октября водитель микроавтобуса, внутри которого находились четверо человек, в том числе двое детей, выехал из Орла в сторону города Ливны. В Свердловском районе Орловской области он выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом, который, в свою очередь, столкнулся с легковой машиной.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП шестеро человек получили несовместимые с жизнью травмы, а одна несовершеннолетняя с травмами доставлена в медицинское учреждение.

