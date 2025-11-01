Россия
Раскрыты подробности боев с попавшими в окружение бойцами ВСУ в Купянске

Минобороны: ВС РФ пресекли атаку ВСУ с целью выхода из окружения в Купянске
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российские военные пресекли атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северо-западном направлении с целью выхода из окружения в Купянске. Подробности боев раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, при попытке атаковать для выхода из кольца были ликвидированы восемь боевиков 16-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли две попытки деблокирования окруженных формирований подразделениями 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка и Великая Шапковка Харьковской области. В этих боях противник потерял 20 солдат.

Всего за сутки ВСУ потеряли в Купянске около 50 военнослужащих, а также несколько единиц техники, включая бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак» и пять пикапов.

Ранее президент России Владимир Путин отметил успехи российских бойцов из-за окружения Купянска. При этом он предупредил, что противник будет предпринимать попытки деблокировать свои группировки, в том числе за счет действий в соседних районах.

