Россиянам подсказали способ улучшить сон за неделю

Сомнолог Бузунов: Спорт и отказ от смартфона помогут улучшить сон за неделю

Врач-сомнолог Роман Бузунов назвал четыре правила, которые помогут улучшить сон за неделю. Его советы цитирует aif.ru.

Бузунов подчеркнул, что единственный эффективный способ наладить сон — это изменить привычки во время бодрствования. Во-первых, он призвал регулярно заниматься спортом. По его мнению, оптимально тренироваться четыре-пять раз в неделю по часу. Сомнолог пояснил, что физическая активность обладает сильным противотревожным, антистрессовым и антидепрессивным действием.

Во-вторых, врач рекомендовал не пользоваться смартфоном в течение 30 минут после пробуждения и часа перед сном. Он уточнил, что кратковременный отказ от технологий помогает организму правильно регулировать гормоны и снижает уровень стресса. Кроме того, сомнолог рекомендовал делать пятиминутные паузы в работе, чтобы не перегружать мозг. «Можно выйти на улицу, выполнить какую-то релаксационную дыхательную технику, небольшую разминку-зарядку. А вот смартфон лучше не использовать», — подсказал он.

Наконец, при сильной бессоннице Бузунов посоветовал исключить кофе и уменьшить потребление черного чая. Он пояснил, что в напитках много кофеина, который может перевозбуждать нервную систему и мешать ночному отдыху.

