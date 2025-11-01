Россиянин упал замертво на автобусной остановке

В петербургском Колпино мужчина упал замертво на автобусной остановке

В петербургском Колпино мужчина упал замертво на автобусной остановке на Оборонной улице, передает 78.ru.

По данным российского издания, горожанину внезапно стало плохо. Он упал, прохожие не сумели его реанимировать.

Прибывшие на место медики забрали труп.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге при выгрузке мусора из кузова выпал труп мужчины на Волхонском шоссе.

Впоследствии удалось выяснить личность найденного, им оказался уроженец Вологодской области. В Петербурге он жил на Васильевском острове, бродяжничал. В мусорный контейнер, предположительно, мужчина залез, чтобы поспать.

Еще раньше во Владивостоке сотрудники морга спрятали в тело покойного куклы вуду.