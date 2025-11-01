Моя страна
18:04, 1 ноября 2025Моя страна

Россиянин выиграл в лотерее 10 миллионов рублей

Житель Башкирии выиграл в лотерее 10 миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Башкирии, имя и фамилия которого не раскрываются, выиграл в лотерее 10 миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU.

По данным организаторов лотереи, счастливчик потратил на выигрышный билет 600 рублей. При этом уточняется, что за получением денег россиянин еще не обращался. Предполагается, что он еще не узнал о своей удаче.

Для получения самого главного приза участникам необходимо было угадать все 8 чисел в первом поле билета и 1 число во втором поле.

В июле российский пенсионер сказочно разбогател после вещего сна. Вышедший на пенсию бывший нефтяник из Сургута Виктор Старцев выиграл в лотерею 26 831 710 рублей.

