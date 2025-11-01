Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:46, 1 ноября 2025Силовые структуры

Россиянке дали десять лет за необычный поцелуй с осужденным

В Новосибирске передавшей наркотики через поцелуй женщине дали 10 лет колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mikolaevna / Shutterstock / Fotodom  

В Новосибирске к десяти годам и одному месяцу лишения свободы приговорили местную жительницу, пытавшемуся необычным способом передать наркотики осужденному. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.

Как установил суд, осужденная купила наркотики, приехала с ними к Кировскому районному суду. Запрещенные вещества она спрятала во рту и стала дожидаться сожителя, которого сопровождал конвой. Увидев мужчину, она поцеловала его и передала наркотик. Поцелуй показался одному из судебных приставов необычным.

В итоге наркотики изъяли, а женщину задержали. Она стала фигуранткой дела и получила срок.

Ранее в Сочи суд приговорил владельца интернет-магазина по продаже наркотиков.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли цель ГУР при отправке десанта под Красноармейск

    Тодоренко задумалась об интимной пластике

    Стало известно о решении большинства итальянских компаний не уходить из России

    Появились подробности о попавшей в ДТП с грузом для бойцов СВО матери 30 детей

    Автопрому Германии предрекли массовые сокращения

    Американский форвард клуба КХЛ назвал впечатлившие его блюда русской кухни

    В российском регионе бойца СВО похоронили через два года после смерти

    Россиянина по фамилии Кадыров оштрафовали

    Название «Орешника» объяснили

    У бывшего российского чиновника потребовали конфисковать имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости