Россиянке дали десять лет за необычный поцелуй с осужденным

В Новосибирске к десяти годам и одному месяцу лишения свободы приговорили местную жительницу, пытавшемуся необычным способом передать наркотики осужденному. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.

Как установил суд, осужденная купила наркотики, приехала с ними к Кировскому районному суду. Запрещенные вещества она спрятала во рту и стала дожидаться сожителя, которого сопровождал конвой. Увидев мужчину, она поцеловала его и передала наркотик. Поцелуй показался одному из судебных приставов необычным.

В итоге наркотики изъяли, а женщину задержали. Она стала фигуранткой дела и получила срок.

