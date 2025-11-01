Россиянок обвинили в изнасиловании и жестокой расправе

В Нижегородской области будут судить четырех женщин за жестокое убийство

В Нижегородской области перед судом предстанут четыре жительницы по делу о жестокой расправе над знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в апреле 2025 года женщины избили общую знакомую около ее дома и совершили в отношении нее действия сексуального характера. Потерпевшая получила повреждения, несовместимые с жизнью.

Женщин взяли под стражу. Им предъявлено обвинение в преступлении по пунктам «д», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью»). Также двум фигуранткам вменяют пункт «а» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц») УК РФ.

