15:44, 1 ноября 2025

Российские подростки хотели разнять драку на улице и поплатились

В Петербурге подростки хотели разнять драку на улице, один обратился к врачам
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге подростки хотели разнять драку на Думской улице и поплатились, передает 78.ru.

По данным российского издания, один из несовершеннолетних был вынужден обратиться к врачам за помощью.

Прибывшие на место оперативники задержали четверых молодых людей в возрасте от 14 до 21 года. Все были доставлены для разбирательства в отдел.

Удалось установить, что 14-летний и 17-летний юноши пытались пресечь потасовку между двумя 21-летними молодыми людьми.

Школьников опросили и передали законным представителям. В отношении одного из 21-летних участников конфликта составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Уфе подростки подрались с пассажирами автобуса.

    Все новости