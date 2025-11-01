Экономика
11:29, 1 ноября 2025Экономика

Рост ввоза подержанных машин из Китая в Россию объяснили

«Автостат»: Доставлять машины с пробегом из Китая в Россию легче, чем из Японии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Scharfsinn / Shutterstock / Fotodom  

Рост доли подержанных машин из Китая в структуре российского импорта объясняется в том числе более широким ассортиментом. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных участников рынка.

За последние полгода, пояснил замглавы по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов, на вторичный авторынок Китая вышло множество интересных российскому покупателю машин с относительно небольшим пробегом. Доставлять и сертифицировать подобные автомобили в России гораздо проще и выгоднее в плане затрат, чем японские. При сохранении подобной тенденции Китаю в ближайшие 1-2 года по силам будет обогнать Южную Корею по объему ввоза б/у авто в РФ, полагает эксперт.

Замглавы по параллельному импорту ГК «Автодом» Владимир Желобов к числу причин роста доли подержанных машин из Китая в структуре поставок в Россию отнес производство в азиатской стране моделей ряда европейских брендов, официальный экспорт которых остается недоступным ввиду западных санкций. Себестоимость выпущенных в КНР автомобилей ниже, что в итоге выливается в более низкую конечную стоимость для российских покупателей в сравнении с аналогами из ЕС, резюмировал аналитик.

По итогам сентября в Россию завезли рекордное число подержанных машин. За первый месяц осени в страну поставили в общей сложности 48,4 тысячи единиц транспортных средств с пробегом. Достигнутый результат оказался максимальным за последние два года. Лидером в структуре российского импорта осталась Япония с долей в 39 процентов, следом за ней расположились Южная Корея (22 процента) и Китай (свыше 20 процентов). Наращивание завоза в Россию б/у авто эксперты связали в том числе с новостями о грядущем повышении утильсбора. На этом фоне, объяснили аналитики, отечественные импортеры поспешили завезти в страну как можно больше подержанных машин, пока таможенные ставки резко не выросли.

    Все новости