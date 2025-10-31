Экономика
12:52, 31 октября 2025Экономика

Рекордный завоз в Россию подержанных машин объяснили

«Автостат»: Рекордный импорт б/у авто в РФ обусловлен грядущим повышением утиля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

На фоне новостей о грядущем повышении утильсбора ряд российских импортеров поспешил массово завезти в страну подержанные автомобили, пока таможенные ставки резко не выросли. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных участников рынка.

После очередного повышения утильсбора российским импортерам станет невыгодно ввозить подержанные автомобили из-за границы, пояснил замглавы по параллельному импорту ГК «Автодом» Владимир Желобов. Пока не произошел резкий рост ставок, многие импортеры поспешили отгрузить б/у автомобили по прежним условиям. В результате поставки подобных машин на внутренний рынок в сентябре достигли двухлетнего максимума и составили 48,4 тысячи единиц. Практически весь импорт обеспечили физические лица.

Схожего мнения придерживается и глава по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов. Новости о скором повышении ставок, пояснил эксперт, подтолкнули россиян оформлять покупки заранее, чтобы сэкономить на растаможке. Повышенный спрос в сентябре наблюдался в сегменте машин относительно высокой ценовой категории. Речь идет о машинах возрастом от 3 до 5 лет с мощностью мотора свыше 160 лошадиных сил. Именно эти автомобили в наибольшей степени пострадают от повышения утильсбора, констатировал он.

Из-за грядущего изменения методики расчета таможенного сбора на иномарки категории М1 российским импортерам станет бессмысленно ввозить подержанные авто из Китая и Южной Кореи. При повышенных ставках подобная схема отгрузки окажется максимально невыгодной, отмечала блогер Елена Лисовская. При таком раскладе, резюмировала она, этот сегмент отечественного авторынка столкнется с гибелью, так как спрос на подобные иномарки обрушится.

