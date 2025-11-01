С россиян стали взыскивать больше долгов

Приставы в январе-сентябре 2025-го взыскали с россиян долгов на 900 млрд рублей

Российские судебные приставы за девять месяцев 2025 года взыскали с должников более 900 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на главу ФССП Дмитрия Аристова сообщает ТАСС.

Годом ранее в январе-сентябре объем принудительного взыскания составил в РФ 845 миллиардов рублей, уточнил главный судебный пристав. Как отмечает агентство, показатель стабильно становится все больше — 10 лет назад он составил 475 миллиардов рублей, в 2021 году — 888 миллиардов, а в 2024-м достиг 1,3 триллиона.

С ноября в России власти получили возможность взыскивать без суда долги по налогам не только с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и с обычных граждан. Новый порядок коснется долгов по налогам, которые граждане рассчитывают самостоятельно. После получения уведомления от ФНС у россиян будет 30 дней для оспаривания требований, после чего, при отсутствии возражений, налоговики смогут списывать средства.

Ранее также стало известно, что российским приставам дали право взыскивать долги с граждан и организаций в цифровых рублях.