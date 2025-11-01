Скончался актер из фильма «Патриот»

Скончался актер из фильмов «Патриот» и «Плохие парни» Чеки Карио

Французский актер турецкого происхождения Чеки Карио скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс.

«Валери Керюзоре, его супруга, и их дети с болью сообщают об уходе Чеки Карио, который скончался от рака в пятницу, 31 октября», — указано в сообщении.

Карио снимался в таких фильмах, как «Патриот», «Медведь», «Никита», «Жанна д’Арк», «Плохие парни», «Белль и Себастьян». Всего актер принял участие более чем в сотне кинопроектов.

Ранее в возрасте 87 лет ушел из жизни актер Якуб Ахмедов, известный по роли в киносказке 1979 года «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников». В 1991 году он был удостоен звания народного артиста СССР.