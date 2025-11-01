Культура
15:54, 1 ноября 2025Культура

Солистка Artik & Asti впервые рассказала о свадьбе

Солистка Artik & Asti Севиль заявила, что ощутила изменения после замужества
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Участница третьего сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале, солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, известная как Seville, впервые рассказала о свадьбе с певцом TONI (настоящее имя — Антон Гайворонский). Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

По словам исполнительницы, они с возлюбленным расписались в кругу самых близких людей, но при этом планируют провести масштабное торжество, куда пригласят много гостей. «Для меня это очень символично. Мне важно было дать ему теперь главное место, и я выражаю это в том числе фамилией», — поделилась она.

Севиль также отметила, что после замужества «что-то поменялось». «Понятно, что я очень искренне люблю Антона. Скорее стала ценить еще больше. Появилось плечо, которое может и выслушать, и погладить, и сказать, что все будет хорошо», — добавила артистка.

Ранее TONI сделал неожиданное заявление о свадьбе с солисткой Artik & Asti. Исполнитель рассказал, что свадьбы еще не было. «Она будет в ближайшем будущем. Это было посвящение, это была роспись, мы стали мужем и женой», — уточнил он.

