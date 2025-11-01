Россия
Стало известно о смерти участвовавшего в «Бахмутской мясорубке» вагнеровца

В Бурятии сообщили о смерти участника «Бахмутской мясорубки»
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В Бурятии сообщили о смерти участника штурма Бахмута в Донецкой народной республике, также известного как «Бахмутская мясорубка». Об этом сообщает infpol.

Речь идет об участнике ЧВК «Вагнер» Владимира Садыкове. До спецоперации мужчина жил и работал на территории республики.

В армию Садыков вступил в 2023 году, подписав контракт с «Вагнером». В 2025 году он подписал контракт с Минобороны. Мужчины не стало в сентябре.

В конце октября стало известно о смерти бойца СВО из Башкирии, который ушел в зону боевых действий сразу по достижении 18 лет. В этом возрасте солдата не стало, прощание с ним состоялось на малой родине — в одном из башкирских сел.

