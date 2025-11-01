Экономика
08:36, 1 ноября 2025Экономика

Столицу Японии ждет дефицит электроэнергии

Власти Японии предупредили о дефиците электроэнергии в Токио в 2026 году
Дмитрий Воронин

Фото: Yuka Obayashi / Reuters

Столичная префектура Токио в 2026 году столкнется с дефицитом электроэнергии из-за постепенного выведения из эксплуатации устаревающих электростанций. Такие оценки японского правительства со ссылкой на газету Nikkei представил ТАСС.

Ожидается, что с июля по сентябрь следующего года там значительно снизятся резервные мощности, в то время как по установленным в стране правилам, для стабильного энергоснабжения объем подачи электричества должен не менее чем на три процента превышать пиковое потребление. В публикации говорится, что, например, в августе показатель составит всего 0,9 процента.

Среди причин такого положения дел приводится тот факт, что в зоне обслуживания компании ТЕРСО с момента аварии на «Фукусиме-1», после которой были остановлены все реакторы, не перезапустили ни один энергоблок на атомных электростанциях. В то же время 70 процентов энергобаланса страны приходится на ископаемое топливо.

Отмечается, что предприятиям и домохозяйствам будет рекомендовано ограничить потребление электричества в летние месяцы, чтобы избежать отключений. В качестве способа решения проблемы дефицита рассматривается в том числе заимствование электроэнергии из других регионов.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Едзи Муто заявил, что страна, на которую в последнее время активно давят США, добиваясь ее отказа от российских энергоносителей, не готова немедленно прекратить импорт. По словам чиновника, на поставки СПГ с «Сахалина-2» приходится около 10 процентов всего топливного импорта Японии и замена таких объемов чревата дороговизной из-за напряженной ситуации на азиатских рынках и может привести к повышению тарифов на электроэнергию.

