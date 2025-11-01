Суд обязал ирландских юристов прекратить попытки конфисковать самолеты ГТЛК

Московский суд постановил, чтобы ирландские юристы отказались от своих претензий к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), самолеты которой — 37 штук — они планируют конфисковать. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам дела, на дочерних компаниях ГТЛК, зарегистрированных в Ирландии, были учтены 37 самолетов различных моделей от Airbus, Boeing и Bombardier, которые эксплуатировались российскими авиакомпаниями ПАО «Аэрофлот», АО «АТК Ямал», АО «Авиакомпания "Россия», АО «Авиакомпания "Сибирь"» и АО «Авиакомпания "Аврора"».

Весной 2022 года активы дочерних компаний ГТЛК, зарегистрированных в Ирландии, были заморожены, запрещены любые перемещения денег, а их деятельность приостановлена. В итоге эти компании не смогли застраховать самолеты, и ГТЛК вернула их себе согласно договору лизинга.

В декабре 2023 года из-за судебного разбирательства в Высоком суде Ирландии появился риск ареста самолетов в заграничных авиагаванях. Все самолеты в разные годы были приобретены европейской «дочкой» ГТЛК — GTLK Europe, которая из-за введенных весной 2023 года антироссийский санкций попала под процедуру ликвидации.