Сычев назвал фаворита в матче РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком»

Дмитрий Сычев назвал «Краснодар» фаворитом в матче РПЛ со «Спартаком»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев назвал фаворита матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Об этом сообщает Metaratings.

Экс-игрок поставил на краснодарцев. «У "Краснодара" впереди мощная линия — Са, Сперцян, Батчи, Кордоба — один из лучших центрфорвардов лиги. Не позавидуешь спартаковской обороне», — отметил Сычев.

Бывший футболист добавил, что легким матч для «Краснодара» не будет. «"Спартак" может поймать соперника на контратаках. В атаке у Станковича собрались очень мастеровитые футболисты», — добавил Сычев.

Матч пройдет в Краснодаре в воскресенье, 2 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Краснодару». Его шансы на победу оцениваются коэффициентом 2,13. Одинаковым коэффициентом 3,55 аналитики оценивают вероятность ничьей и победы «Спартака».