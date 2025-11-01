Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:16, 1 ноября 2025Мир

Трампа обвинили в возврате холодной войны

Мема: Заявление Трампа о ядерных испытаниях — возвращение к холодной войне
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия вовращает к «менталитету холодной войны». Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в своем аккаунте социальной сети Х.

«Решение президента Трампа возобновить испытания ядерного оружия — это возвращение к менталитету холодной войны... Ему нет нужды начинать его испытания. Президент мира не стал бы этого делать, это не новая гонка за ядерное оружие», — написал политик.

При этом Мема подчеркнул, что ядерное оружие никогда не должно использоваться для решения международных конфликтов. «Я думаю, президент Трамп способен на гораздо большее», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США. Американские корабли уже подошли на расстояние удара

    У банков стало больше причин возвращать украденные мошенниками деньги

    Главного редактора URA.RU вызвали в суд

    В КНДР раскритиковали «несбыточную мечту» Южной Кореи

    Российские войска нанесли удар по полигону ВСУ под Львовом

    ВС России уничтожили бойцов спецназа ВСУ под Красноармейском

    Столицу Японии ждет дефицит электроэнергии

    В Европе предложили выплатить компенсацию России после конфликта на Украине

    Переехавший в Россию и ушедший на СВО многодетный американец обратился к Путину

    Мужчинам назвали необходимое для профилактики рака простаты количество секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости