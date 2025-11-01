Спорт
00:57, 2 ноября 2025Спорт

Тренер «Динамо» объяснил плохое качество льда музыкальной церемонией

Тренер «Динамо» Кудашов: После «Золотого граммофона» лед был плохо подготовлен
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал плохим качество льда на «ВТБ Арене» во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА. Его слова приводит ТАСС.

«Любые арены используются не только для хоккея. Мы не можем в центре Москвы использовать стадион только для хоккея, тем более скоро новогодние праздники. Я знал, что будет плохой лед, паркет сняли только в 12:30», — заявил Кудашов. Он отметил, что ощущения от игры на плохо подготовленном льду можно сравнить с хождением по мягкой кровати.

Матч между «Динамо» и ЦСКА прошел 1 ноября. Команда выиграла у ЦСКА со счетом 3:2. Церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» состоялась на арене 31 октября.

    Тренер «Динамо» объяснил плохое качество льда музыкальной церемонией

    Все новости