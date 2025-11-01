Путешествия
03:30, 1 ноября 2025

Тревел-блогерша описала Белиз словами «допрашивали на границе как контрабандиста»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nosferattus / Wikimedia

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Белизе и описала страну словами «допрашивали на границе как контрабандиста». Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что пограничники отнеслись с подозрением к туристам из России. Помимо налоговых сборов, офицеры допросили путешественников, а также проверили каждый их документ и вещь. «Стояли перед серьезными военными, которые обыскивали нашу машину так, будто мы везли не палатки и кастрюли, а оружие массового поражения», — добавила Ершова.

Девушка отметила, что цены в этой стране такие же высокие, как и в Швейцарии, а местные жители разговаривают на смеси английского и испанского, поэтому понять их не всегда удается. При этом в столице страны не безопасно. «Полиции больше, чем туристов, и не просто так. Если уж ночевать, то где-нибудь на побережье или ближе к джунглям. Там и спокойнее, и природа настоящая», — посоветовала блогерша.

Ранее эта путешественница описала жительниц Панамы словами «прыгнет на русского без раздумий». По сообщению Ершовой, мужчины из России привлекают панамок из-за белой кожи, галантности, красивой внешности и «северной загадки».

.
