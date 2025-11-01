Apple объяснила провал собственного ИИ

Apple объяснила невыпуск новой версии ИИ трудностями разработки

Глава Apple Тим Кук объяснил, почему его компания до сих пор не выпустила обещанные инструменты искусственного интеллекта (ИИ). На это обратило внимание издание Gadgets360.

В отчете для инвесторов, посвященном итогам третьего финансового квартала, Кук заявил, что корпорация все еще занимается разработкой и улучшением функций и инструментов ИИ. В том числе предприниматель пообещал выход новой версии Siri. Он объяснил, что компания провалила сроки выпуска умного голосового помощника, потому что его разработка оказалась «непростой задачей».

Вместе с тем Тим Кук отметил, что IT-гигант намерен представить новую версию Siri на основе ИИ в 2026 году, но не стал указывать точных сроков. Она появится в iPhone, Mac, iPad и других гаджетах. Apple должна была выпустить продвинутую версию голосового ассистента в 2024 году, но не уложилась в обозначенные сроки.

Также руководитель Apple рассказал, что компания открыта к новым контактам и готова сотрудничать с большим количеством партнеров при разработке инструментов ИИ. Таким образом он прокомментировал факт сотрудничества с OpenAI — разработчиком чат-бота ChatGPT.

В конце октября Apple допустила, что ей придется отключить защиту от рекламы в iPhone из-за давления ЕС. Так, регулятор Германии полагает, что защитные функции iOS нарушают права разработчиков приложений.