Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 1 ноября 2025Мир

«Трудолюбивые британцы» получили пощечину из-за ЕС

Джонс: 50 млрд фунтов стерлингов выплат после Brexit стали пощечиной британцам
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

50 миллиардов фунтов стерлингов выплат Европейскому союзу (ЕС) после Brexit стали пощечиной «трудолюбивым британцам». Об этом заявил экс-министр по вопросам выхода Великобритании из европейского объединения, сейчас входящий в оппозиционную партию Reform UK, Дэвид Джонс, сообщает Daily Mail.

Общая сумма, которую королевство выплатило с момента выхода в 2020 году, составила около 44 миллиардов фунтов стерлингов, а правительство обязалось выплатить еще от 6 до 8 миллиардов фунтов стерлингов в соответствии с условиями сделки.

«Это не что иное, как пощечина всем трудолюбивым британцам, которые сейчас борются с кризисом стоимости жизни. Я считаю, что ЕС больше не должен получать средства», — сказал Джонс.

По его словам, Лондон так отчаянно хотел выйти из ЕС, что в то время, по сути, заключил очень плохую сделку.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава допускает выход из ЕС, поскольку многие польские политики склонны выступать против любых европейских инициатив. Он указал на то, что польские правые националисты привыкли считать, что все предложения, исходящие от Европы, обязательно будут неправильными решениями. По его мнению, это является «вредной практикой», поскольку так «родился Brexit».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дегенерат слил место высадки». Украинский спецназ на «Черных ястребах» высадился у Красноармейска и сразу попал под удары дронов

    Россия стала крупнейшим экспортером одного продукта питания

    В Минобороны указали на опасность создания Западом новых блоков на смену АСЕАН

    Наследники Джексона тайно выплатили миллионы его предполагаемым жертвам

    Жена Романа Попова заявила о принятии актером смерти

    Бурунов выразил соболезнования на прощании с Романом Поповым

    Валя Карнавал раскрыла причину смены имиджа

    Экстремисты из ячейки «Центр-Камаз» попали в руки российских полицейских

    На вооружении ВСУ впервые заметили «картонные» итальянские танки

    В Москве предложили выкупить сталинки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости