Джонс: 50 млрд фунтов стерлингов выплат после Brexit стали пощечиной британцам

50 миллиардов фунтов стерлингов выплат Европейскому союзу (ЕС) после Brexit стали пощечиной «трудолюбивым британцам». Об этом заявил экс-министр по вопросам выхода Великобритании из европейского объединения, сейчас входящий в оппозиционную партию Reform UK, Дэвид Джонс, сообщает Daily Mail.

Общая сумма, которую королевство выплатило с момента выхода в 2020 году, составила около 44 миллиардов фунтов стерлингов, а правительство обязалось выплатить еще от 6 до 8 миллиардов фунтов стерлингов в соответствии с условиями сделки.

«Это не что иное, как пощечина всем трудолюбивым британцам, которые сейчас борются с кризисом стоимости жизни. Я считаю, что ЕС больше не должен получать средства», — сказал Джонс.

По его словам, Лондон так отчаянно хотел выйти из ЕС, что в то время, по сути, заключил очень плохую сделку.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава допускает выход из ЕС, поскольку многие польские политики склонны выступать против любых европейских инициатив. Он указал на то, что польские правые националисты привыкли считать, что все предложения, исходящие от Европы, обязательно будут неправильными решениями. По его мнению, это является «вредной практикой», поскольку так «родился Brexit».