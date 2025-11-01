Россия
20:20, 1 ноября 2025Россия

Украина атаковала два российских региона

Минобороны: Системы ПВО сбили шесть БПЛА над Курской и Белгородской областями
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два российских региона. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«По данным министерства, с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурными системами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из них четыре было сбито над территорией Курской области, а еще два — над Белгородской областью, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее 1 ноября стало известно, что два подростка и взрослый пострадали при массированном ударе украинских войск по Белгородской области. В частности, ранения получили двое 15-летних братьев в селе Дорогощь.

    Все новости