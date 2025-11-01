Россия
Установлена судьба более трех тысяч считавшихся пропавшими в Курской области жителей

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский Красный Крест (РКК) установил судьбу более трех тысяч считавшихся пропавшими в Курской области жителей. Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук, передает ТАСС.

По его словам, волонтерам удалось найти более 3 тысяч человек и воссоединить с их семьями.

«Мы в Курской области являемся ключевым оператором по воссоединению семейных связей между гражданскими лицами (...) Содействуем и репатриации граждан России с территории Украины, которые были туда вывезены с территории Курской области», — обозначил Савчук.

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Территорию региона российские военные полностью смогли освободить в апреле 2025-го. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, за все время оккупации потерпевшими признали более 14 тысяч мирных жителей.

