16:22, 1 ноября 2025Моя страна

В Дагестане спасли белоголового сипа

Жители Дагестана спасли белоголового сипа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrei Kamenev / Russian Look / Globallookpress.com

Жители Буйнакского района Дагестана обнаружили в селе Верхнее Казанище белоголового сипа, который занесен в Красную книгу России. Об этом сообщается на сайте республиканского Минприроды.

Местные жители обратились к инспекторам Управления охраны объектов животного мира министерства. Птица была истощена и, вероятно, травмирована. Ее транспортировали в соколиный центр при заповеднике «Дагестанский».

Там под наблюдением опытных орнитологов сип пройдет полный курс реабилитации, включая медицинский осмотр, питание и восстановление сил. По завершении лечения, если птица полностью восстановит здоровье, ее выпустят в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле сортировщики отходов спасли среднеазиатскую черепаху, которую хозяева выбросили в мусор. Позже один из сотрудников решил забрать черепаху себе.

