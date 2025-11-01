В МИД России заявили о страхе Запада перед испытаниями «Буревестника»

На Западе уверены, что «Буревестник» реален, и боятся новых испытаний. О страхе западных стран заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Они поверили. Мы сейчас слышим отзывы. Они не молчат. У них легкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие», — сказала дипломат.

26 октября Путин заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Он отметил, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире».