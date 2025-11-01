Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:42, 1 ноября 2025Мир

В МИД России заявили о страхе Запада перед испытаниями «Буревестника»

Захарова: На Западе уверены, что «Буревестник» реален, и боятся новых испытаний
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

На Западе уверены, что «Буревестник» реален, и боятся новых испытаний. О страхе западных стран заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Они поверили. Мы сейчас слышим отзывы. Они не молчат. У них легкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие», — сказала дипломат.

26 октября Путин заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Он отметил, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона

    Откровенный образ 51-летней российской телеведущей раскритиковали в сети

    Британский каноист выложил секс-видео и поплатился за это

    Виновника резонансного ДТП вновь отказались брать под стражу в российском городе

    В Москве завершили расследование дела Митрошиной

    В Windows сломался «Диспетчер задач»

    Диетолог назвала вызывающие отеки продукты

    Иностранный лидер прибудет в США с визитом

    Появились подробности о пропавшей в стране Азии россиянке с психическим расстройством

    Удар ВКС России по позициям ВСУ у Красноармейска попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости