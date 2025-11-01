В Петербурге строитель решил пожарить шашлык в жилье и спалил две квартиры в элитном ЖК

В Петербурге строитель решил сделать шашлык в жилом доме и спалил две квартиры

В Санкт-Петербурге строитель решил сделать шашлык в жилом доме и спалил две квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Пожар произошел в элитном жилом комплексе (ЖК). Прибывшие на место пожарный смогли оперативно сбить пламя, не допустив его дальнейшего распространения.

В негодность пришли две квартиры. Одна из них принадлежит блогеру Дмитрию (Диме) Гордею.

Ранее в Москве крупный пожар произошел на территории бывшего завода ЗИЛ. Очевидец снял на видео столб черного дыма, поднимающийся с территории промзоны. Предположительно, пожар начался на стройке одного из домов в ЖК «Шагал».