07:37, 1 ноября 2025

В российском городе ограничили движение транспорта из-за дрона

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Туле из-за беспилотного летательного аппарата ограничили движение транспорта по одной из улиц. Об этом заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб», — написал Миляев.

Он уточнил, что из-за падения обломков ограничено движение по улице Кутузова от улицы Вильямса до улицы Карпинского. Для автомобилей уже организовали пути объезда. По данным главы российского региона, при атаке никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Согласно информации Минобороны, в ночь на субботу, 1 ноября, ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников. Над Тульской областью удалось сбить четыре дрона.

