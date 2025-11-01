Силовые структуры
16:35, 1 ноября 2025Силовые структуры

В российском регионе бывший глава района получил срок за взятку квартирами

В Башкирии осудили экс-главу района Шамсутдинова за взятку квартирами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Башкирии осудили экс-главу района Рустэма Шамсутдинова за взятку квартирами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2020 по 2022 год Шамсутдинов через знакомого обратился к руководителю коммерческой организации с предложением за взятку помочь в незаконном предоставлении земельных участков под застройку многоквартирными домами. В качестве взятки он потребовал три однокомнатные квартиры в этих домах.

В рамках этой договоренности Шамсутдинов обеспечил победу нужной строительной компании в аукционе. Чтобы скрыть полученные квартиры, он провел их оформление на доверенных лиц, а затем на своих родственников.

Суд приговорил его к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 20 325 000 рублей. Также по иску прокуратуры в доход государства взысканы две квартиры и около 24 миллионов рублей, не подтвержденных доходами.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержан бывший глава района по подозрению в получении взятки.

