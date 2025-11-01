В видео сына пропавшей в тайге Усольцевой заметили странность

«АиФ»: Сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой записал странное видео

Даниил Баталов, сын пропавшей с семьей месяц назад в красноярской тайге Ирины Усольцевой, записал «странное» видео на фоне делового центра «Москва-Сити». На это обратило внимание aif.ru.

Сообщается, что Баталов разместил в соцсетях несколько видео, на которых они с другом гуляют по Москве. Позже они были удалены. Вероятно, кадры были сняты после съемок передачи о поиске Усольцевых. Пользователей сети возмутило и насторожило то, что молодой человек веселится и непринужденно прогуливается по российской столице, пока в лесу могут искать помощи его родные, отмечает издание. Кроме того, зрители обратили внимание на спокойствие Баталова на съемках передачи.

Врач-психиатр Василий Шуров рассказал aif.ru, что спокойствие молодого человека во время съемок программы естественно, и напомнил, что люди по-разному справляются со стрессом. «Не все являются гиперэмпатами. На видео сдержанный молодой человек, который логично отвечает на вопросы. Если бы он хотел отвести от себя вину, может быть, он симулировал бы скорбь и слезы», — указал специалист.

Ранее стало известно, что Даниил Баталов выступил с противоречивыми показаниями. Как выяснил блогер Александр Андрюшенков, страница Усольцева-старшего была онлайн 3 октября — спустя неделю после пропажи семьи. В ответ на это Баталов сначала объявил, что кто-то звонил на аккаунт пропавшего Усольцева, а затем через какое-то время указал, что сам таким образом пытался связаться с родственником.