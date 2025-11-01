Владельцев загородных домов призвали сделать шесть важных действий перед зимой

Эксперт Орехов: В частных домах нужно провести тщательный осмотр перед зимой

Перед зимой владельцам частных домов нужно провести тщательный осмотр жилья и всех коммуникаций. Шесть важных действий до наступления холодов призвал россиян сделать генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов, пишет «Газета.ru».

Первое, что нужно проверить — систему отопления. Для этого стоит включить батареи и убедиться, что нет завоздушивания или течей. «Если в доме стоит котел, важно сделать сервисное обслуживание, очистить фильтры, проверить давление и автоматику», — добавил эксперт. Если радиаторы греют неравномерно, то из них необходимо выпустить воздух.

Второй важный момент — осмотреть окна и двери, так как сквозь щели в них может уходить до 30 процентов тепла. «Даже качественные пластиковые окна со временем теряют герметичность, поэтому перед зимой стоит смазать резинки силиконовой смазкой и перевести фурнитуру в зимний режим», — посоветовал Орехов.

Особое внимание стоит уделить крыше — она должна быть чистой и целой. Если перед наступлением холодов не убрать мусор и листья из водостоков, то зимой есть риск, что вода замерзнет и разорвет трубы. «Проверить стоит и чердак. Если тепло уходит через крышу, это значит, что утеплитель намок или просел», — уточнил специалист. Также необходимо осмотреть подвалы, проверить воздухообмен и устойчивость проводки к высоким нагрузкам.

«Осмотр дома — это как медосмотр. Чем раньше выявишь проблему, тем дешевле и проще исправить возможные неполадки и аварии», — заключил Орехов.

