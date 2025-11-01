Внешность 58-летней Николь Кидман на съемках раскритиковали в сети

Внешность австралийской актрисы Николь Кидман на съемках в США раскритиковали в сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

58-летняя артистка была запечатлена в расклешенной юбке молочного оттенка и вязаном кардигане в тон. При этом в руках она держала сложенный пиджак. В качестве обуви звезда выбрала туфли-лодочки на каблуке.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом. «Была великой актрисой. Прибегая к косметическим средствам, превращающим лицо в маску, вы сводите на нет одно из важнейших актерских качеств — способность выражать эмоции с помощью лицевых мышц», «Еще одно некогда красивое лицо, испорченное слишком большим количеством процедур», «Никакие процедуры не могут избавить от морщин на шее и руках», «Она зашла слишком далеко в своих косметических процедурах. Из-за них она выглядит суровой и зловещей», — высказалась она.

Ранее в октябре 58-летняя Николь Кидман раскрыла секрет красоты. По словам звезды, она очень любит ухаживать за кожей.