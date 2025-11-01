Экономика
17:16, 1 ноября 2025Экономика

Во дворе Петербурга появилась «печка раздора»

Житель Петербурга затопил печь в одном из дворов и разозлил соседей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vladimir Sviridenko / Фотобанк Лори

В одном из дворов Санкт-Петербурга появилась «печка раздора». Владелец флигеля решил воспользоваться старинным методом отопления и разозлил соседей из жилой многоэтажки, пишет «Подъем».

Спор развернулся во дворе дома номер 3 на Кронверкской улице. Собственник флигеля регулярно топит печь, из-за чего все вокруг накрывает дымом. У одних соседей запах дровяной печи вызвал ностальгию по прошлому, а другие забеспокоились из-за качества воздуха. Последние пожаловались в полицию и МЧС.

В пресс-службе Петроградского района уточнили, что владелец флигеля имеет полное право топить печь, так как территория является частной. «Жалоб в администрацию по этому поводу не поступало. Вообще, это частная территория, и все вопросы должны быть адресованы к собственнику. Он же может и заключить договор на проведение отопления», — уточнили власти района.

Ранее жители Екатеринбурга своими силами отремонтировали дорогу во дворе своего дома. Речь идет о доме, расположенном по адресу проспект Ленина, 68 А, — выбоины возле него увеличились до таких размеров, что во двор отказывались заезжать таксисты. В результате жильцы самостоятельно заказали холодный асфальт, уложили его, а затем укрепили покрытие с помощью ручного катка.

    Все новости