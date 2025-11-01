Врач назвала причину изменения цвета слизи при насморке

Отоларинголог Джурабчи: Зеленая слизь указывает на бактериальные инфекции

Врач-отоларинголог Сина Джурабчи рассказал, что слизь в носу меняет цвет в зависимости от состояния человека. Причину изменения цвета он назвал в опубликованном в TikTok ролике, пишет Daily Mirror.

Врач отметил, что прозрачная слизь является вариантом нормы, но если ее слишком много, то это чаще всего указывает на аллергическую реакцию. Белая слизь, по его словам, бывает в двух случаях. «Либо вы обезвожены, либо у вас начинается ОРВИ или вирусная инфекция», — заявил специалист.

Отоларинголог подчеркнул, что желтая или зеленоватая слизь при насморке четко показывает, что организм активно борется с вирусами или бактериями. На этом этапе обычно появляются другие жалобы — кашель, боль в груди и горле, высокая температура. По словам Джурабчи, в зависимости от симптомов врач делает выводы о природе инфекции и назначает лечение.

Специалист добавил, что зеленая слизь обычно появляется при бактериальных инфекциях, но иногда бывает и при затяжных вирусных заболеваниях. Он уточнил, что такие выделения из носа могут возникать при синусите, бронхите и воспалениях легких, но чаще всего они проходят сами собой в течение нескольких недель.

Ранее врач-терапевт Руслан Мухаметкулов назвал типичные ошибки пациентов при простуде. По его словам, многие начинают пить антибиотики, которые абсолютно не помогают от вирусов и наносят неоправданный вред здоровью.