23:00, 1 ноября 2025Спорт

«Зенит» нанес поражение «Локомотиву» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:0 в матче РПЛ
Юлия Герасимова (редактор)
Николай Комличенко, нападающий «Локомотива»

Николай Комличенко, нападающий «Локомотива». Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» нанес поражение московскому «Локомотиву» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 9-й минуте счет открыл вингер сине-бело-голубых Педро дос Сантос. На 90-й минуте отличился полузащитник Андрей Мостовой.

«Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» занимает четвертое место, имея в активе 27 очков. Лидирует ЦСКА с 30 очками.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 9 ноября. «Локомотив» в тот же день проведет домашний матч с «Оренбургом».

